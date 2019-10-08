Незарытые детские могилы нашли на кладбище в Барнауле

Несколько детских могил уже неделю стоят незарытыми в поселке Власиха в Барнауле. На этом кладбище хоронят детей-сирот и тех, у кого нет родных и близких.

Заведующий кладбища Владимир Каминский распространил видео, в котором показал несколько незарытых могил на погосте. По словам автора видео, публикация этого материала грозит ему увольнением, но его и так отстранили от работы с захоронениями. Сейчас это зона ответственности старшего смотрителя Никиты Гончарова, указал сайт «Тайга.инфо».

«Вот они — незакопанные могилки. Напротив каждой — табличка. Раз. Это детская, маленький гробик — два. Еще детский — три, четыре. Еще детская могила — пять, шесть. Еще детская могилка — семь», — рассказал Каминский за кадром.

Виталий Иконников, руководитель МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула», заявил, что впервые слышит о незакопанных могилах. Впрочем, тут же осекся и обвинил в произошедшем сломавшийся трактор.

Власиха — село в Алтайском крае, которое входит в городской округ город Барнаул. Административно село подчинено Власихинской сельской администрации Индустриального района Барнаула. В администрации Власихи «360» рассказали, что не в курсе ситуации с незарытыми могилами детей-сирот на местном кладбище.

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«Вся информация — пожалуйста, в администрации Индустриального района. Мы не даем никакие комментарии. Я на кладбище не хожу», — отрезала представитель сельской администрации.

Комментарий администрации Индустриального района на момент публикации «360» получить не удалось. В администрации кладбища от каких-либо комментариев отказались.

Тем временем следователи начали доследственную проверку ненадлежащего захоронения людей во Власихе. Следователям предстоит проверить действия должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК России по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.