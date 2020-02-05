В Омске объявлен карантин из-за эпидемии гриппа

В Омске с 6 февраля в связи с эпидемией гриппа объявлен карантин. Среди заболевших в основном дети дошкольного возраста и ученики школ.

Главный санитарный врач Омской области Сергей Крига уточнил, что эпидемический порог превышен на 12,5%, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В городе планируют ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, и по возможности проводить их не на улице, а в помещении. Крига предлагает также запретить посещение больных в стационарах, а врачей — обязать носить медицинские маски. В больницах также предлагается установить режимы проветриваний и дезинфекции помещений и другие меры.

По данным Роспотребнадзора, в 23 регионах и в восьми центральных городах отмечено превышение недельных эпидемических порогов. Сейчас, по информации ведомства, в России привито более 73,95 миллионов человек — это 50,5% от всего населения страны.

С 5 февраля на карантин по ОРВИ и гриппу закроются все образовательные учреждения Челябинска. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в области оценивается как эпидемическая, заявили в Роспотребнадзоре.