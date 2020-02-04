Все школы Челябинска закрыли на карантин

По данным информагентства, в Челябинске к 4 февраля число закрытых на карантин школ достигло 23. При этом точечно закрыто более 700 классов.

«Ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как эпидемическая», — обозначили в Роспотребнадзоре.

В региональном Минздраве добавили, что в 22 муниципалитетах эпидемический порог превышен более чем на 20%. В Верхнеуральском, Агаповском, Пластовском и Коркинском районах зафиксировано двойное превышение.