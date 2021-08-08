В Новокузнецке устранили сбой, из-за которого за поездки на автобусе списывали миллионы рублей

Власти Новокузнецка после списания с транспортных карт жителей миллионных сумм за поездки в автобусах заявили, что во всем виноват сбой в программном обеспечении системы. Сейчас все снова работает в штатном режиме.

«Система учета и оплаты проезда работает в штатном режиме. Программное обеспечение отображает корректные списания денежных средств с транспортных карт всех типов», — говорится в сообщении администрации в Instagram.

Чтобы проверить баланс карты, горожан попросили пользоваться приложением «Мой транспорт». Его можно скачать в AppStore и PlayMarket.Тем, кто попал в стоп-лист, советуют звонить по телефону 8 (800-60) 0-08-07 либо писать на номер 8 (960) 925-87-87в WhatsApp и Viber.

В администрации извинились за доставленные неудобства.

Жалобы на списания миллионов рублей с транспортных карт начали поступать от жителей Новокузнецка накануне. По словам одной из пострадавших, с нее списали три миллиона рублей после того, как она приложила свою карту к валидатору. У еще одного мужчины проезд стоил почти 20 миллионов рублей.

«Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?» — пошутил он.

В управлении по транспорту и связи попросили временно платить за проезд наличкой или банковскими картами.