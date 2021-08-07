Россияне пожаловались на списания в миллионы рублей при оплате проезда в автобусе

У некоторых жителей Новокузнецка на днях списали миллионы рублей с транспортных карт при оплате проезда. Это произошло из-за технического сбоя в системе.

Как пишет сайт City-N.ru, сначала в редакцию обратилась девушка, которая сообщила, что «лишилась» трех миллионов рублей после того, как приложила свою карту к валидатору. Потом пришло сообщение от еще одного читателя, у которого с карты списали почти 20 миллионов рублей.

«Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?» — цитирует сайт собеседника. Были и другие подобные случаи. Жители Новокузнецка рассказывают, что после этого система блокирует карты и просит пополнить отрицательный баланс. Пользоваться ими в результате сбоя пока невозможно.

В управлении по транспорту и связи администрации города людей призвали временно эти карты не трогать и в течение суток оплачивать проезд банковскими картами или наличкой. Ведомство пообещало решить проблему в ближайшее время. Сейчас в городе лучше не пользоваться единой транспортной картой, а также картами школьника, учащегося и пенсионера. Они все работают в одной электронной системе.