В Новокузнецке прошла встреча активистов с администрацией по транспортной реформе

В Новокузнецке прошла встреча активистов с администрацией по вопросу возвращения в городе старых маршрутов. Вся загвоздка состоит в том, что администрация не желает принимать два нормативных акта, рассказала «360» исполнительный директор Лиги перевозчиков Олеся Теленина.

С 18 ноября в городе стартовала транспортная реформа, которая не понравилась местным жителям. Дело в том, что, убрав старые маршруты, людям теперь приходится добираться из одной точки в другую с пересадками. Плюс ко всему сейчас в городе недостает автобусов, и гражданам приходится подолгу ждать транспорта на остановках, рассказала Теленина.

И пассажиры, и водители автобусов требуют одного: вернуть необходимые рейсы, которых после начавшихся изменений не стало. И, по словам Телениной, это возможно, для этого администрации необходимо принять два нормативных акта, но власти города этого пока не сделали.

23 ноября активисты пришли к зданию мэрии, чтобы поговорить с чиновниками, поскольку по горячей линии вопросы решить не удавалось. В итоге разговор перенесли на один день: администрация взяла это время, чтобы обдумать предложения местных жителей и принять решение.

24 ноября, у здания мэрии собралось порядка 300 активистов, но провести диалог не получилось. На следующий день стало известно, что все останется как есть и старые транспортные маршруты возвращать не планируют. Однако, через некоторое время Теленину пригласили на встречу рабочей группы. На встрече объявили, что глава города пошел на встречу рассмотрение возможности возврата прежних маршрутов все-таки будет.

Теленина отметила, что возможность возвращения хотя бы нескольких старых маршрутов есть.

И вся загвоздка только в том, что администрация не желает принимать два нормативных акта, внести в них изменения и все Олеся Теленина.

По ее словам, сейчас вопрос остается открытым. По итогам прошедшей встречи представители администрации заявили, что сейчас нужно все согласовать с прокуратурой.