Мужчина без штанов разгромил автомобили в Новой Москве

Нетрезвый мужчина учинил погром автомобилей на парковке поселения Московское в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Москвач».

На злоумышленнике отсутствовали штаны. В течение получаса он ходил по парковке и бил стекла и зеркала автомобилей, а на один из них и вовсе помочился.

Как сообщил РЕН ТВ, на место приехали сотрудники оперативных служб и задержали мужчину. В настоящее время выясняются все обстоятельства дела.

Ранее около ТЦ «Весна» в Лыткарине произошел конфликт между двумя водителями.