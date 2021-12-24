Водитель на BMW с «блатными» номерами напал на жителя Лыткарина. Видео

Дорожный конфликт у ТЦ «Весна» в Лыткарине закончился побоями и битьем стекол. Пострадавший участник конфликта рассказал «360», что на него напал местный бизнесмен.

По словам молодого человека, он находился внутри своей машины возле торгового центра, когда увидел, как мужчина на BMW с «блатными» номерами пытается проехать под «кирпич».

Он указал водителю иномарки на этот дорожный знак и напомнил о том, что за нарушение придется заплатить штраф в 400 рублей. Тут же он заметил, что вероятно, владельцу BMW все равно, потому что у него много денег.

Источник фото: телеканал «360»

Тогда его оппонент вышел из машины и начал отдирать от боковых стекол тонировочную пленку, при этом он несколько раз ударил молодого человека по лицу. По словам потерпевшего, напавший также пытался отнять у него телефон. Все закончилось тем, что водитель BMW разбил стекло в машине парня и скрылся. Тот написал заявление в полицию.