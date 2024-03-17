Общество 17 марта 2024, 15:47 В Нижнем Новгороде приняли 8 рейсов из-за ограничений во Внукове, Домодедове и Жуковском РИА «Новости»: аэропорт Нижнего Новгорода принял 8 рейсов как запасной аэродром РИА «Новости»

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Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял восемь рейсов из-за временных ограничений в аэропортах Москвы. Об этом РИА «Новости» сообщили представители воздушной гавани.

В пресс-службе уточнили, что аэропорт принял в качестве запасного аэродрома восемь самолетов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла.

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«В настоящее время все они вылетели в пункт назначения», — добавили собеседники агентства.

Утром 17 марта в Росавиации сообщили, что аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения на работу.

Меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В этот период самолеты перенаправляли на запасные аэродромы. В 11:15 ограничения сняли.