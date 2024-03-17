Важное 17 марта 2024, 10:55 Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения в работе утром 17 марта Росавиация: временные ограничения ввели во Внукове, Домодедове и Жуковском РИА «Новости»

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Утром 17 марта в работе аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09:39 17 марта на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения», — указал он.

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Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов. Это главный приоритет, заключил представитель Росавиации.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в городском округе Домодедово. В Минобороны уточнили, что дрон сбили дежурные силы ПВО около 10:15.

Кроме того, минувшей ночью и утром 17 марта ведомство опубликовало данные о 35 уничтоженных БПЛА над несколькими регионами России, четыре из них сбили над Подмосковьем (данные на 07:07).