В МВД заявили о неэффективности разрешения на временное проживание для иностранцев

Решение отказаться от выдачи разрешений на временное проживание иностранцам вызвано тем, что этот институт — неэффективный, мигранты получают документы для осуществления трудовой деятельности на территории России, сообщили в пресс-центре МВД России.

«Существующий в настоящее время институт временного проживания исключается. Правоприменительная практика свидетельствует, что данный институт неэффективен. Разрешение на временное проживание нередко приобретается для фактической замены разрешительных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности», — цитирует ТАСС представителя пресс-центра МВД.

Для тех иностранцев, которые планируют приобрести гражданство РФ, необходимость оформления разрешения на временное проживание перед получением вида на жительство — это излишняя бюрократическая процедура, добавил собеседник агентства.

МВД России подготовило проект федерального закона, ликвидирующий разрешения на временное проживание. Это было сделано в рамках мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики.

Предстоящее реформирование миграционных режимов, как подчеркнули в министерстве, основано на применении современных подходов с учетом накопленного опыта и анализа применения действующих положений.

Правила ввоза трудовых мигрантов на российские стройки могут упростить в ближайшее время. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что сейчас рабочих катастрофически не хватает. «Думаю, что в ближайший месяц все-таки упростим процедуру завоза рабочих на стройки», — отметил вице-премьер. Он также отметил, что на фоне нехватки рабочих рук выросли зарплаты. Где-то ставка увеличилась на 50%, а где-то поднялась сразу вдвое.