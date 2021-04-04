В МВД разрабатывают законопроект по легализации мигрантов

В МВД России разрабатывается законопроект, который предоставит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране даже при наличии нарушений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

«Законопроектом будет определен порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени», — говорится в сообщении.

В отношении этих граждан, как сообщает пресс-центр МВД, не будут применяться меры административного воздействия, а ранее принятые будут отменены. Лица без гражданства и иностранцы получат специальные временные удостоверения личности.

Закон, который предусматривает выдачу этих удостоверений личности сроком на десять лет для лиц без гражданства, вступит в силу 24 августа 2021 года.

Российские власти соберут данные иностранных граждан, живущих в стране, на единой информационной платформе. Нововведение позволит приезжим получать госуслуги в электронном виде. Проект совместно разрабатывают МВД и Минцифры. Его запуск будет полезен тем, кому нужно заключить и продлить контракт на работу, подтвердить пройденное обучение и внести какие-либо платежи.