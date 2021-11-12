В Мособлдуме предложили ввести QR коды о вакцинации по всей России

Допуск в любые места массового скопления людей по всей России нужно закрыть для непривитых. QR-коды о вакцинации, которые уже доказали свою эффективность, стоит ввести на федеральном уровне. С таким предложением выступил депутат Мособлдумы, член парламентского комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Кирилл Жигарев.

«Есть опыт регионов. <…> Это же нужно распространить на федеральном уровне, во всех городах и аэропортах. Я поддерживаю такие меры. Сейчас огромное количество пациентов лежат в ковидных центрах, очень много заболевших. QR-коды будут введены, и, я надеюсь, максимально быстро», — приводит РИА «Новости» слова парламентария.

Жигарев отметил, что люди все еще относятся к вакцинации легкомысленно, поэтому QR-коды — это вынужденная мера. Собеседник добавил, что сам уже привился и ревакцинировался — никаких побочных последствий после уколов не было.

Накануне оперштаб сообщил о проработке законопроекта о введении QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте в кафе и магазинах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Госдуме предстоит серьезная работа по этому вопросу.