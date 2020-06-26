В Москве заработало менее 60% фитнес-клубов

В Москве 23 июня сняли ограничения на работу фитнес-центров, однако свои двери открыли только 58% заведений.

При этом, некоторые фитнес-клубы смогли принять только порядка 25% посетителей от докризисных показателей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты Московского кредитного банка (МКБ). Однако после временного перерыва из-за введенного режима самоизоляции посетители стали тратить больше, чем за аналогичный период 2019 года. По данным управляющего директора по развитию торгового эквайринга МКБ Марка Баранова, средняя сумма чека выросла на 42%.

В других российских регионах фитнес-центры все еще остаются закрытыми. Из-за разницы в требованиях местных властей и рекомендаций Роспотребнадзора работа многих объектов пока невозможна.

С 23 июня также снова разрешено заниматься спортом в столичных парках. Правда, все еще необходимо соблюдать дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты. В Мосгорпарке рассказали, что допустимое количество человек в группах зависит от площадки проведения занятия. Москвичи также могут воспользоваться уличными тренажерами. На территории парков города были сняты ограничительные меры на использование спортивных площадок и воркаутов. При этом дезинфекция поверхностей спортивных объектов проводится регулярно. Это делается для того, чтобы обезопасить посетителей.