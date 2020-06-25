Москвичам разъяснили правила занятий спортом на улице

Введенные из-за коронавируса меры постепенно снимают. Так, в столичных парках с 23 июня снова разрешено заниматься спортом. Правда, все еще необходимо соблюдать дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

«Допустимое количество человек в группах зависит от площадки проведения занятия. Участники должны соблюдать социальную дистанцию и иметь средства индивидуальной защиты», — рассказали радиостанции «Говорит Москва» в Мосгорпарке.

При этом, для занятий спортом москвичи могут воспользоваться уличными тренажерами. Также на территории столичных парков были сняты ограничительные меры на использование спортивных площадок и воркаутов. Дезинфекция поверхностей спортивных объектов проводится регулярно. Это делается для того, чтобы обезопасить посетителей.

Со вторника, 23 июня, Москва приступила к третьему этапу снятия «коронавирусных ограничений». В городе открылись рестораны и кафе, а также вновь заработали фитнес-центры, принимают клиентов туристические агентства. В парках снова можно сидеть на лавочках. Кроме того, заработали детские сады и учреждения социальной защиты. Однако масочно-перчаточный режим пока не отменяли. Его жители столицы должны соблюдать.

Открытие летних веранд в кафе и ресторанах Москвы позволило организациям за неделю увеличить среднесуточный оборот на почти на 59%. Этот показатель стал рекордным.