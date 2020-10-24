В Москве за сутки скончались 68 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве умерли 68 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19.

Общее число смертей от коронавируса в городе увеличилось до 6380. По состоянию на утро субботы в Москве было выявлено 391 361 заразившихся (+4453 за минувшие сутки). Из них 287 910 человек выздоровели (+2639). Продолжали болеть коронавирусом 97 139 человек.

В Москве, как и во время первой волны COVID-19, фиксируется наибольшее число подтвержденных случаев по сравнению с остальными регионами. И наибольшее число смертей.

Далее по приросту новых больных идут Санкт-Петербург (713 за минувшие сутки), Московская область (480), Нижегородская область (384) и Ростовская область (301).

По мнению специалистов, ситуация с пандемией улучшится лишь к лету 2021 года.