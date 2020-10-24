Вирусолог рассказал, когда закончится пандемия

Ситуация с пандемией коронавируса может улучшиться к лету 2021 года. Все дело в теплом воздухе, которого боятся вирусы. Об этом рассказал вирусолог и профессор Виктор Зуев.

«Следующим летом. Думаю, что в июле будут значительные улучшения. Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла. Снижению заболеваемости также будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация», — рассказал он «Парламентской газете».

Эксперт также отметил, что увеличилось число переболевших и бессимптомников. Эти показатели говорят об укреплении коллективного иммунитета. Тем не менее Зуев не исключил мутацию вируса в новую форму. Вероятно, он будет подвергаться изменениям.

Вирусолог призвал россиян надевать маску при общении с людьми, в метро, кино, торговых центрах и транспорте. На улице ее можно снять, но в помещении она должна быть обязательно надета, подчеркнул эксперт.

Ранее заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов сообщил, что коронавирус принесет тяжелую зиму. По его мнению, в холодное время вирусная активность будет сильнее.