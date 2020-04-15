В Москве скончались 7 зараженных коронавирусом

В Москве скончались 7 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус нового типа. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Среди умерших были пациенты от 36 до 86 лет. У самого молодого зараженного болезнь протекала в тяжелой форме, с очагово-сливной вирусной бронхопневмоней с тотальным поражением легких.

Большинство остальных погибших имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз и онкология. В оперштабе напомнили гражданам о необходимости строжайшего соблюдения режима самоизоляции.

Ранее сообщалось, что ученые раскрыли информацию о нулевом пациенте с коронавирусом в России. Им оказался мужчина средних лет по фамилии Субботин, который вернулся в Москву из Милана.

По последним данным, в России заражены коронавирусом нового типа 24 490 человек, только за сутки прирост составил 3388 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 198 инфицированных, почти двум тысячам пациентов удалось выздороветь.