В столице умерли еще три пациента с подтвержденным коронавирусом. Больные были в возрасте от 63 до 72 лет, у всех имелись сопутствующие заболевания. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с COVID-2019.

У всех троих была диагностирована «двусторонняя пневмония», они также страдали от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что ситуация с пандемией в России осложняется. Заместитель главы правительства РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора выступили за продление мер социального дистанцирования. Степень их строгости будет зависеть от региона к региону.

По состоянию на 1 апреля в России всего диагностировано 2777 инфицированных 2019-nCoV. Большинство больных находятся в столице. От вируса уже умерли 27 человек.