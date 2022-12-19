Общество 19 декабря 2022, 01:22 Декабрь в Москве оказался самым снежным за последние 80 лет Заммэра Москвы Бирюков: сугробы в столице за сутки выросли на 25 сантиметров РИА «Новости»

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Сначала декабря в Москве выпало 2,5 месячной нормы осадков. только за последние сутки сугробы выросли на 25 сантиметров, сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

«В этом году зима самая настоящая, ноябрь тоже был снежный — норма месячных осадков была выдержана. Что касается декабря, то за последние 80 лет он такой, наверное, впервые», — поделился чиновник.

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По его словам, власти мобилизовали силы, чтобы справиться с последствиями снегопада. 18 декабря к уборке снега в Москве привлекли 120 тысяч работников, использовали почти 14,2 тысячи единиц спецтехники.

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Российская столица живет и работает в штатном режиме. Это стало возможным благодаря расчистке улиц, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метрополитена.

Рабочие выставили ограждения в местах, где на крышах появилась наледь, сосульки. Бирюков попросил горожан быть осторожными и не подвергать себя риску. Ранее синоптик Роман Вильфанд заявил, что 21 декабря в Москву придет продолжительная оттепель.