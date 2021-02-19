В Москве нагрели трубы до 130 градусов из-за надвигающихся морозов

На Москву надвигаются морозы. Из-за этого температуру теплоносителя в столичных сетях повысили. Информация об этом была размещена на официальном сайте мэра Москвы.

«Коммунальщики постепенно поднимают температуру в системе отопления города. Сейчас температура <…> максимальная — 130 градусов», — сказано в сообщении.

Такие меры, как уточняется в публикации, помогут сохранить тепло в столичных домах во время похолодания, которое наступит в ближайшее время.

В выходные, как ожидается, температура ночью может опуститься до -27 градусов, а днем в Москве прогнозируют -22…-24 градуса.

Метеозависимые люди должны быть готовы к предстоящим выходным. Ведь синоптики спрогнозировали в Москве и области резкие скачки атмосферного давления. Это может плохо сказаться на здоровье. Врач-терапевт Наталия Андреева посоветовала страдающим от перемен погоды людям пить определенные таблетки и иметь при себе кислород. По ее словам, на снижение атмосферного давления обычно реагируют гипертоники, люди с бронхиальной астмой. У них может заболеть голова, покалывать в сердце.