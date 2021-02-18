Метеозависимым людям подсказали, как подготовиться к резким перепадам давления

Метеозависимые люди должны быть готовы к предстоящим выходным. Ведь синоптики спрогнозировали в Москве и области резкие скачки атмосферного давления. Это может плохо сказаться на здоровье. Врач-терапевт Наталия Андреева посоветовала страдающим от перемен погоды людям пить определенные таблетки и иметь при себе кислород.

По ее словам, на снижение атмосферного давления обычно реагируют гипертоники, люди с бронхиальной астмой. У них может заболеть голова, покалывать в сердце.

Если знаем, что атмосферное давление будет снижаться, то можно профилактику проводить. Дополнительно выпить пациенту с мигренями обезболивающую таблетку. Пациентам со стенокардией дополнительно принять гипоглицин под язык. Обязательно у пациентов с ишемической болезнью сердца дома должен быть баллончик со сжатым кислородом Наталия Андреева врач-терапевт, гематолог.

Гипертоникам помимо своих обычных лекарств нужно подготовить препараты для экстренной помощи. Это капотен, физиотенз.

Резкие перепады атмосферного давления ожидаются в выходные. Циклон придет в московский регион 21 февраля. Из-за этого температура воздуха повысится. К Дню защитника Отечества влияние антициклона восстановится, атмосферное давление повысится.

«Колебания атмосферного давления будут напрягать жителей столичного региона ближайшие пять дней», — рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.