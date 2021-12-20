В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области в понедельник в связи с похолоданием. Об этом информирует пресс-служба Гидрометцентра.

С 21 по 23 декабря в столице средняя температура опустится на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

В связи с этим объявлен «оранжевый» уровень опасности. При таком уровне существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, сообщают синоптики.

Предупреждение действует до 02:00 23 декабря в Москве, температура может опуститься до -20 градусов, и до 23:00 22 декабря в Московской области, там ожидается температура до -21 градуса.

Также в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда, предупреждение действует до 22:00 21 декабря.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что москвичей ждут крепкие морозы. В его прогнозе самым холодным днем будет 22 декабря, он объяснил это полярным вторжением.