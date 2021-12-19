«Русские морозы» пообещали москвичам на следующей неделе

Значительное похолодание ожидает жителей столичного региона на новой неделе. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся ниже 20-градусной отметки. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Похолодание в Москве начнется уже в понедельник, 20 декабря, а самым холодным днем недели синоптик назвал 22 декабря.

В ночь на среду температура опустится до -22 градусов. Днем прогнозируется 14-17 градусов мороза.

По словам Тишковца, «русские морозы» обусловлены так называемым «полярным вторжением». При этом ожидается, что к концу недели температура вернется к климатической норме: около -8 градусов ночью и -1...-6 градусов днем.

Ранее Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 20 декабря в связи с гололедицей и ветром до 17 метров в секунду, а местами — с метелью.