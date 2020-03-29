В Московском метро появились станции «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская»

На дверях станций московского метрополитена «Домодедовская» и «Бабушкинская» появились стикеры с названиями «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская». С их помощью руководство метро решило напомнить москвичам, кого нужно оберегать в первую очередь.

В telegram-канале метрополитена сообщили, что стикеры должны подчеркнуть, что пожилые люди, которые во время пандемии коронавируса находятся в группе риска, должны оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

На фоне пандемии коронавируса пассажиропоток в метро упал на 44%, на 26% снизился спрос на автобусные поездки и на 23% — на такси.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», уровень пробок с 26 марта снизился на шесть баллов.