«В мире полным-полно продуктов»: Малахов назвал преступлением каннибализм

Шведский профессор поддержал употребление человечины на кулинарном симпозиуме Подробнее

По его словам, в мире не наблюдается дефицита продуктов, и вопросов о необходимости каннибализма, не должно вставать. Более того, это страшное преступление. Даже мертвый человек приходится кому-то родственником.

«В мире, где полным-полно продуктов, мы добрались друг до друга. <...> Потреблять можно все, но насколько это будет полезно? Человечина как пища пойдет в еду, но встает вопрос нравственный. Так что теоретически — да, можно есть, но нравственно — нет», — заявил Малахов.

Ранее профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд на симпозиуме Gastro высказался в пользу каннибализма в качестве решения проблемы продовольственной устойчивости в будущем. Он также признался, что готов попробовать блюдо из человеческого мяса. Эту идею также поддержал доктор медицинских наук Андрей Продеус. Он объяснил, что каннибализм неопасен для здоровья, если забыть об этических нормах. Поедание друг друга резко осудила коллега Продеуса — Елена Малышева. По словам телеведущей, трупы умерших людей токсичны, каннибализм — преступление.