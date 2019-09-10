  • Соведущий Елены Малышевой заверил, что каннибализм не опасен для здоровья

    10 сентября 2019, 12:37

    Ольга Чеснокова

    Человеческое мясо можно употреблять в пищу вопреки устоявшемуся мнению, что каннибализм опасен для здоровья. Таким мнением в беседе с агентством Urа.ru поделился соведущий Елены Малышевой в телепрограмме «Жить здорово», врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус.

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    «Если отвлечься от этических и моральных норм, то человеческое мясо ничем не будет отличаться по составу от любого другого», — заявил Продеус.

    Он объяснил, что сам по себе каннибализм для здоровья не опасен. Риск существует только в том случае, если мясо человека инфицировано. Однако такие меры необходимы только в случае необходимости спасения планеты от перенаселения, когда речь идет о продовольственной устойчивости.

    «Если то существо, которое ты собираешься съешь, чем-то заражено, у тебя повышены шансы заболеть этим. По той же логике от плохо термически обработанной курицы можно заразиться сальмонеллезом», — добавил Продеус.

    Ранее в Стокгольме прошел симпозиум, в рамках которого представители науки обсудили возможность использовать каннибализм для решения проблемы продовольственной устойчивости в будущем. В рамках мероприятия профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу употребления человеческого мяса.