В Минздраве ответили на слова о недостаточной проверке «Спутника V»

Российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали с учетом доказательств ее эффективности и безопасности. Запускать масштабную вакцинацию было необходимо на фоне сложившейся ситуации. Такой шаг абсолютно оправдан, заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.

«По аналогичному пути пошли зарубежные регуляторы США, ЕС, Великобритании: применение препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca для широкой вакцинации идет параллельно с продолжающимися клиническими исследованиями», — приводит РИА «Новости» слова Фисенко.

Замминистра добавил, что безопасность и эффективность отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» продолжают контролировать. Для этого используют данные федерального регистра привитых.

Ранее председатель греческого Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай пошли на риск, когда начали масштабную вакцинацию препаратами, которые не прошли все необходимые испытания.

Набор добровольцев для тестирования «Спутника V» остановили в декабре. После этого началась вакцинация во всех регионах России. Препарат доказал свою эффективность и безопасность.

Глава Центра имени Гамалеи, где создали вакцину, Александр Гинцбург заявил, что прививку уже сделали более миллиона россиян. По его словам, в гражданский оборот каждые сутки поступает 100 тысяч доз. Об этом пишет RT.