Вакцину от коронавируса получили более 1 млн россиян

Каждый день в гражданский оборот поступает 100 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Прививку уже сделали более миллиона россиян. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи, где создали препарат, Александр Гинцбург.

«На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона [привили], каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот», — приводит РИА «Новости» слова Гинцбурга.

Ученый добавил, что Минздрав с Росздравнадзором постоянно следят за состоянием привитых. Никаких новых нежелательных реакций не выявили, пишет РИА ФАН.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России еще до Нового года. Прививочные пункты продолжают работать и во время праздничных каникул, чтобы не останавливался процесс.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в течение января в российские больницы и поликлиники поступит около 6,5 миллиона доз отечественной вакцины «Спутник V». По его словам, план выпуска препаратов перевыполняют. Всю необходимую инфраструктуру на местах для хранения и применения вакцины уже выстроили.