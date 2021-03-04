В Минздраве допустили рост детской смертности в России из-за пандемии

России в последние годы удалось добиться низких показателей детской смертности. Однако пандемия коронавируса может испортить статистику.

С таким заявлением выступила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова на научно-практической конференции «Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19».

«В последние годы мы успешно боролись с детской смертностью, но при существующей ситуации, к сожалению, возможны варианты, когда вновь детская смертность увеличится. Это будет зависеть от того, насколько мы выполняем вакцинальные программы, плановые в том числе», — процитировал ее ТАСС.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что показатель детской смертности в России является одним из самых низких за всю историю, сообщила «Газета.ru».

Клинические исследования российской вакцины «КовиВак» на детях и пожилых старше 60 лет начнут в апреле. Это станет третьей фазой испытаний, в которой примут участие три тысячи человек. Центр имени Чумакова планирует продавать свою вакцину за рубеж. Известно, что хранить препарат можно не более шести месяцев при температура +2…+8 градусов. При этом вакцину нельзя замораживать.