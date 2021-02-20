Вакцину «КовиВак» испытают на пожилых и детях в апреле

Клинические исследования «КовиВака», еще одной российской вакцины от коронавируса, на детях и пожилых старше 60 лет начнут в апреле. Это станет третьей фазой испытаний.

«Минздрав зарегистрировал вакцину „КовиВак“, и мы планируем, что в рамках третьей фазы в апреле текущего года начнем клинические исследования нашей вакцины для детей и для людей старше 60 лет», — сказал гендиректор Научного центра имени Чумакова член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов. Его слова привел ТАСС.

В третьей фазе будут участвовать три тысячи человек. Центр имени Чумакова планирует продавать свою вакцину за рубеж. Известно, что хранить препарат можно не более шести месяцев при температура +2...+8 градусов. При этом вакцину нельзя замораживать.

О регистрации третьей российской вакцины от коронавируса — «КовиВак» — 20 февраля объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он рассказал, что в середине марта первые 120 тысяч доз «КовиВака» поступят в гражданский оборот.

Около 15% добровольцев, которые привились вакциной Центра имени Чумакова «КовиВак», оказались без антител. Они не выработались к нужному сроку. Такое заявление сделал директор центра Айдар Ишмухаметов. По его мнению, возможно, они появятся чуть позже.