В мечтах о достатке признались 80% подростков

Хотят стать богатыми 79% опрошенных компанией Ipsos New Generation детей в возрасте 7-15 лет. Исследование проводилось в городах-миллионниках. К 13-15 годам о достатке мечтают уже 83% подростков.

В этом возрасте 72% респондентов этого возраста хотят учиться в университете, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса. На своих родителей стремятся походить 54% участников опроса, и жаждут известности 48% опрошенных.

Отмечается также, что с возрастом желание быть похожими на родителей, стать популярным и поступить в вуз уменьшается.

Психологи считают этот процесс нормальным и связывают со знакомством с реальностью. Если ребенок в подростковом возрасте начинает зарабатывать деньги сам, то он понимает, каких усилий они стоят. Повышается осознание ответственности, которое связано с социальным статусом и происходит постепенный отказ от детских мечтаний.

Они формируются в основном из информации, поступающей их медиа и социума, сообщила «Известиям» психолог Ольга Латынцева. К семи годам дети, как правило, уже понимают, какое социальное положение занимают их родители.

«Если родители часто произносят фразы „где я столько денег возьму“ или „мы не можем себе это позволить“, ребенок быстро поймет, что для осуществления желаний он должен иметь достаточно много средств, то есть стать богатым». — сказала эксперт.

Маленькие дети чаще старших идеализируют своих родителей. С возрастом они начинают замечать, что старшим не все дается легко. Если подросток начинает подрабатывать, он к 13-15 годам уже четко понимает, что деньги с неба не падают.

Аналитики компании «ЯКласс» выяснили, что российские школьники чаще всего (19%) копят деньги на гаджеты. Откладывают на дополнительное образование 16%, на брендовую одежду и обувь — 10%.