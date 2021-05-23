Школьники рассказали, на что чаще всего копят

Аналитики выяснили, что российские школьники чаще всего копят деньги на гаджеты — 19%. Но почти половина учащихся не ставят четкой цели для накоплений и просто формируют финансовую подушку. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании «ЯКласс».

Из результата исследования следует, что 19% учащихся 7–11-х классов копят на гаджеты и электронику, на курсы и дополнительное образование копят 16%, на брендовую одежду и обувь — 10%, на путешествия без родителей — 7%.

«Современные школьники — крайне осознанные в финансовом плане молодые люди. Планировать бюджет на два-три месяца нелегко и взрослому, в то время как дети с каждым днем совершенствуются в финансовой грамотности и строят фундамент для успешного будущего», — сказал директор «ЯКласс» в России Андрей Илингин.

Около 50% откладывает до 500 рублей в месяц, у 29% опрошенных получается откладывать от 500 до тысячи рублей в месяц, у 13% — одну-две тысячи. Также выяснилось, что реже всего планируют свои финансы семиклассники и одиннадцатиклассники.

Ранее проведенный опрос показал, что около 37% россиян не имеют финансовой подушки на черный день. Остальные сформировали привычку откладывать деньги.