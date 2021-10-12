Полицейский «оседлал» мужчину на входе в магазин в Уфе

На Южном рынке в Деме полицейский сел верхом на 58-летнего мужчину и стал заламывать ему руки. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что мужчина не смог показать правоохранителям QR-код. В МВД Башкирии прокомментировали эту ситуацию.

По словам представителей ведомства, задержание понадобилось, потому что посетитель рынка был в состоянии алкогольного опьянения, отметил сайт Ufa1.

«Он вел себя неадекватно и агрессивно по отношению к окружающим. На требования сотрудника полиции о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал. В связи с чем для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел внутренних дел», — сообщили правоохранители.

Полицейские также установили, что 58-летний мужчина ранее был судим, а от медицинского освидетельствования отказался. На мужчину могут завести административное дело за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Полицейские Владивостока задержали подозреваемого в покушении на половую неприкосновенность ребенка. Мужчина переписывался с 9-летней девочкой в социальных сетях и предлагал ей сделать интимные фотографии за оплату.