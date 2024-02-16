Общество 16 февраля 2024, 15:56 В Магадане подготовят поправки об эвтаназии опасных бездомных собак Мэр Магадана поручил подготовить поправки об эвтаназии опасных бездомных собак РИА «Новости»

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В Магадане подготовят предложения по поправкам, допускающим эвтаназию безнадзорных животных, которые представляют общественную опасность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Юрий Гришан.

По его информации, за два неполных месяца этого года в адрес муниципалитета поступило более 100 обращений от жителей.

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Люди жаловались на бесконтрольный выгул домашних животных и встречи с беспризорными собаками на улицах города. Были случаи нападений. По данным Центра гигиены и эпидемиологии, в январе в результате пострадали 18 горожан.

Гришан напомнил, что отлов бродячих псов проводят в рамках мунконтракта с общественной организацией «Право на жизнь». Он будет действовать до конца 2024 года. На эти цели из бюджета направили около шести миллионов рублей.

Мэр добавил, что понимает переживания магаданцев из-за проблемы. На фоне этого он дал поручение правовому управлению подготовить предложения поправок в принятый региональный закон, допускающих эвтаназию безнадзорных животных, представляющих общественную опасность. Их согласовали с Ассоциацией муниципальных образований Магаданской области, заключил Гришан.