В Ленобласти ограничена работа крупных торговых центров

Работа крупных торговых центров, чья площадь свыше 25 тысяч квадратных метров, в так называемой первой и второй зонах Ленинградской области на время остановлена. Это сделано из-за невозможности выполнить санитарно-эпидемические нормы.

«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м. будут закрыты в районах, входящих в первую и вторую зоны», — сказано в сообщении регионального правительства.

Данное решение было вынесено на основании предписания Роспотребнадзора, отмечено в заявлении.

К первой зоне относятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы. Во вторую зону входят Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы.

В первой зоне по-прежнему также запрещена торговля парфюмерией и косметикой как в отдельных магазинах, так и в ТЦ. Использование в магазинах примерочных кабин находится под запретом в первой и второй зонах.

С 12 мая в Ленинградской области открылись предприятия торговли и сферы услуг. Но послабление предусматривает, что посетители всех торговых объектов обязательно должны быть в масках, а персонал — в масках и перчатках.