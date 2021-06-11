В ЛДПР сочли провокацией поздравление погибшего почти 10 лет назад жителя Хакасии

Житель Хакасии получил поздравление на имя его погибшего сына якобы от Владимира Жириновского. Координатор местного отделения ЛДПР Михаил Молчанов не исключил провокацию.

«В этом случае ситуация на личном контроле. Мы разбираемся, как это произошло и почему. Возможно, это вообще провокация», — приводит РИА «Новости» слова Молчанова.

Собеседник добавил, что сам узнал об этом случае из СМИ, а в региональное отделение никто не обращался. По словам Молчанова, это «ставит под сомнение произошедшее».

Ранее сайт 19rus.info сообщил об обращении жителя села Таштып, получившего письмо на имя своего сына, который погиб в 2012 году. В нем напечатано поздравление с днем рождения от лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

В послании к умершему обращаются по имени.

«Еще один год вашей замечательной жизни вы провели с нами, работая на благо наших граждан и нашей горячо любимой Родины», — говорится в письме.

Это сильно расстроило мужчину и его жену. Пресс-секретарь партии Александр Дюпин также пообещал разобраться с информацией, которую опубликовал сайт.