Жириновский предложил открыть в России магазины для бедных

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил открыть в стране магазины для бедных. Он указал на то, что там продукты могли бы продаваться по фиксированный ценам.

«Давайте откроем магазины для бедных. Вот там фиксированные цены. Давайте не уничтожать продукты. Миллионы тонн уничтожаем продуктов. Давайте отдадим бесплатно бедным!» — сказал Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

При этом он отметил, что заморозка цен приведет к сокращению производства этой продукции. Политик считает, что там, где регулируют цены, наступает конец экономике. Жириновский напомнил, что при советской власти цены были «твердые», но выбор был маленький. Поэтому необходимо увеличить производство всех продуктов питания, чтобы цены автоматически начали снижаться.

Несколько дней назад Жириновский раскритиковал выбор певицы Manizha для представления России на международном песенном конкурсе Евровидение. Он назвал песню цыганской и заявил, что композицию можно было выбрать и лучше. Политик отметил, что последнее время Евровидение стало соревнованием для неформалов.