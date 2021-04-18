В Крыму исключили картельный сговор отельеров

Отельеры курортов на Черном море не вступали в картельный сговор, чтобы поднять цены на отдых. Это невозможно, заявил глава профильного комитета парламента Крыма Алексей Черняк. Так он комментировал поручение спикера Совфеда Валентины Матвиенко взять под контроль ситуацию с необоснованным ростом цен на российских курортах, сообщило РИА «Новости».

При этом Черняк отметил, что поручение Матвиенко своевременно, так как некоторые гостиницы и другие туристические объекты, действительно, подняли стоимость своих услуг.

«Мы обязаны реагировать и не допустить необоснованного роста цен на отдых», — подчеркнул он.

Черняк добавил, что на фоне закрытия авиасообщения с Турцией в соцсетях и СМИ стали тиражировать информацию о том, что цены на отдых в Крыму стали космическими, хотя зачастую эти сведения не имеют ничего общего с реальностью.

По данным газеты «Известия», отдых на крымском полуострове подорожал на 20–30%, а в Краснодарском крае — на 10–15%. Цены взвинтили гостиницы. В администрации Краснодарского края заявили, что не будут вмешиваться в эту рыночную историю — все зависит от спроса и запретить бизнесу поднимать цены нельзя.