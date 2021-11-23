В Кремле ответили на вопрос о продлении новогодних праздников из-за ковида

Ситуация с коронавирусом постепенно налаживается в России, а все разговоры о возможном продлении новогодних каникул на фоне пандемии преждевременны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени. <…> Если смотреть на динамику цифр по ковиду за эти дни, то действительно, определенная динамика в сторону понижения есть», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Глава кремлевской пресс-службы не исключил, что новые волны коронавируса продолжат накрывать Россию и Европу, так как все страны сейчас сталкиваются с одинаковой проблемой — недостаточным уровнем вакцинации. Песков подчеркнул, что в мире прикладывают неимоверные усилия, чтобы изменить ситуацию с прививками.

Эпидемическая обстановка в России резко ухудшилась в начале осени. С тех пор медики зафиксировали несколько рекордов по суточной заболеваемости и смертности. За все время пандемии в стране выявили 9 400 835 случаев COVID-19. Умерли 266 579 человек.