Число выявленных случаев ковида в России превысило 9,4 миллиона

За сутки российские медики выявили 33 996 новых случаев COVID-19 во всех регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев заражения коронавирусом достигло 9 400 835. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Со вчерашнего дня от ковида умерли 1243 человека. Всего болезнь унесла 266 579 жизней. Выздоровел за 24 часа 36 051 пациент. С начала пандемии болезнь победили 8 089 694 заразившихся.

Самарская область, по последним данным оперштаба, вышла на третье место в рейтинге регионов-лидеров по ежесуточному приросту заболевания — местные медики выявили 1529 новых случаев COVID-19. На первом месте — Москва (+2749), на втором — Московская область (+1871). Санкт-Петербург опустился на четвертую строчку с показателем 1060 заболевших.

В Московской области с начала пандемии сделали 12 903 531 ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемическая ситуация резко обострилась в России в сентябре, когда на смену летней жаре пришла прохлада. С тех пор уровень заболеваемости и смертности несколько раз побил рекорды. Региональные власти начали вводить жесткие санитарные меры. В Татарстане с 22 ноября непривитых от SARS-CoV-2 перестали пускать в общественный транспорт.