Общество 27 февраля 2024, 14:11 В Кремле не стали комментировать приговор сжегшему Коран Журавелю Песков: приговор Журавелю — не вопрос Кремля, судебные решения не комментируем РИА «Новости»

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Решение суда по делу сжегшего Коран Никиты Журавеля — не вопрос администрации президента, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что в Кремле не комментируют судебные решения, сообщило РИА «Новости».

«Это не вопрос администрации президента. Мы, вы знаете, судебные решения никак не комментируем», — сказал он.

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Журавель сжег Коран в Волгограде, в мае 2023 года его задержали и арестовали. Впоследствии молодого человека этапировали в Чечню. Осенью того же года он частично признал вину и принес извинения за содеянное.

По данным СК, Журавель совершил сожжение Корана за денежное вознаграждение от украинской стороны. Приговор ему вынесли 27 февраля в Грозном. По решению суда Журавель проведет в колонии 3,5 года.

Защита молодого человека намерена обжаловать приговор.