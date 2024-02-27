Криминал 27 февраля 2024, 10:53 Сжегшего Коран Никиту Журавеля приговорили к 3,5 года колонии Суд в Грозном приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года колонии РИА «Новости»

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Суд в Грозном вынес приговор Никите Журавелю, сжегшему Коран в Волгограде в мае 2023 года. За совершенное преступление он получил 3,5 года колонии, сообщило РИА «Новости».

Журавеля задержали в мае прошлого года в Волгограде. По данным Следственного комитета, он совершил сожжение Корана за денежное вознаграждение от украинской стороны.

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«Журавель дал показания, что осуществил указанную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тысяч рублей. В последующем он передал видеозапись сотруднику СБУ», — указали в пресс-службе СК.

Против молодого человека возбудили уголовное дело, а затем доставили в Чечню.

В октябре 2023 года Журавель частично признал свою вину и принес извинения за сожжение Корана. По его словам, он не собирался грубо нарушать общественный порядок. Свои действия обвиняемый назвал ужасными.