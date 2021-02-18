Волонтер рассказал о судьбе собаки, спасенной школьниками в Краснодарском крае

Неравнодушные дети спасли от холода собаку в Краснодарском крае. Они накрыли хвостатого курткой, а затем один из них даже лег рядом. Сейчас животное находится у волонтеров, которые надеются найти ему новый дом.

Волонтер Инна Ткач рассказала «360», что благодаря широкой огласке поступка детей очень надеялись, что собака быстро найдет новых хозяев.

«Но пока она живет у волонтера, возможно, скоро поедет на участок в приют. <…> Она небольшая, ей примерно месяцев пять. Совсем щенок еще, подросток. Она будет крупненькой собачкой, не для квартиры. В ней есть какая-то стать», — отметила она.

Всего у волонтеров насчитывается 94 собаки. По словам Ткач, волонтеры видели разных животных, но у этой собаки есть чувство собственного достоинства и что-то очень девичье.

«Она очень нежная и знающая себе цену девушка. Когда ее занесли в дом, она была вся промерзшая насквозь. Очень долго дрожала и очень долго согревалась. По всей видимости она не так давно оказалась на улице и еще не понимала, что нужно где-то спрятаться», — подчеркнула женщина.

Она добавила, что взять собаку хотела девушка из Оренбурга. Но из-за удаленности города хвостатого решили туда не отправлять. Волонтеры хотят найти хозяев, которые будут заботиться о своем питомце и не станут его бросать.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором дети грели собаку, лежащую рядом с автобусной остановкой в Крымске. Сначала один из ребят снял свою куртку, чтобы укрыть животное. Затем рядом с собакой прямо на снег легла девочка. При этом температура воздуха на улице была -5 градусов, а ощущалось как -13.