Краснодарские школьники укрывали щенка своими куртками, чтобы спасти от холода. Видео

В Краснодарском крае неравнодушные дети спасли замерзавшего щенка. Для оставшейся на морозе собаки они не пожалели куртки. В какой-то момент ребенок даже лег рядом с животным, чтобы греть его.

Щенок привлек внимание маленьких жителей Крымска. Он лежал рядом с остановкой общественного транспорта. Дети присматривали за бездомной собакой до тех пор, пока ее не забрали волонтеры. Историю они опубликовали в своем Instagram.

«Неравнодушными оказались только дети. Да-да, то самое молодое поколение, которое сегодня так привыкли ругать, мол, и бездушные они, и черствые», — написали волонтеры.

Днем в Крымске, по данным «Яндекса», было -5, ощущалось как -13. Взрослые, указано в публикации, мерзли даже в шубах. Тем не менее один ребенок снял с себя куртку и накрыл одеждой мерзнувшего щенка. В попытке согреть маленькую собаку на снег легла девочка.

Источник фото: Instagram

«Именно на парнишку без куртки обратил внимание наш волонтер. Только потом увидел щенка. Малышку забрали, отогрели и накормили. Врачи обследовали красавицу — со здоровьем все в порядке. Она оказалось настоящей леди», — поделились в группе.

Волонтеры поблагодарили родителей неравнодушных ребят «за воспитание настоящих людей» и пообещали показать «маленьких людей с большим сердцем», если получат на это разрешение от их родных.