Проценко отметил, что сейчас в больнице на лечении находятся 314 человек. Врачи диагностировали 202 из них пневмонию. Болезнь COVID-19, которую вызывает коронавирус, подтвердили у 59 человек. Еще у 127 пациентов вероятно такой диагноз. Четыре зараженных коронавирусом человека находятся на искусственной вентиляции легких.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что из московских больниц выписали 42 человека после лечения от заражения коронавирусом. Об этом передает радиостанция «Говорит Москва».

Коронавирус, который впервые появился в конце прошлого года в Китае, почти сразу вырвался на свободу. Всемирная организация здоровья объявила о пандемии спустя два месяца с небольшим после вспышки инфекции. Чтобы предотвратить распространение нового вируса, многие страны закрыли свои границы, и ввели режим ЧС.

Для борьбы с коронавирусом в России почти в трех десятках регионов ввели усиленные меры по борьбе с 2019-nCoV и объявили о режиме жесткой самоизоляции. Людям запретили выходить на улицу без особой потребности. Гулять по улице просто так нельзя — можно сходить в магазин за едой, в аптеку за лекарствами, вынести мусор и погулять с собакой. Ограничение не распространяется на тех, кто добирается до больницы или работы. Зараженных коронавирусом в России сейчас 1836 человек. Умерли от COVID-19 — девять человек.