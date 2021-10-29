В комитете Госдумы по этике прокомментировали дело о возможной нелегальной охоте депутата Рашкина

Уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Госдумы Валерий Рашкин, может стать поводом для работы комиссии по депутатской этике. Об этом «360» заявила депутат Елена Драпенко.

«Безусловно [, это может служить поводом для работы комиссии по депутатской этике]. Нужно, чтобы было заявление в комиссию от кого-нибудь. И она будет рассматривать этот вопрос. Конечно, этот факт возмутительный», — сказала Елена Драпенко.

Этот запрос может поступить от любой организации, уточнила собеседница.

Получить комментарий Валерия Рашкина «360» на момент публикации не удалось.

Данные о том, что депутат КПРФ Валерий Рашкин якобы занимался незаконной охотой, опубликовал Telegram-канал Baza. По информации канала, в его машине нашли останки лося. От медосвидетельствования сам депутат и его спутник отказались.

Информацию о незаконной охоте на лося сегодня подтвердили в региональном УМВД, не уточнив, кто был в автомобиле, где нашли тушу животного. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.