В КоАП внесут наказание за жестокое обращение с животными
Документ предлагает появление в России административного наказания за шесть новых составов преступления, сообщила газета «Известия». В их числе жестокое обращение с животными, несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях, а также к содержанию.
Законопроект с поправками, о которых идет речь, уже внесен Минюстом в правительство. В марте он может поступить в Госдуму.
Инициативу поддерживают в профильном комитете парламента по экологии, а также во фракциях. Это, как считают депутаты, позволит наказать тех граждан, кто на сегодняшний день уходит от уголовной ответственности, поскольку она подразумевает только причинение тяжкого вреда животным.
Пьяный мужчина в Татарстане бросил в горящую печь кота — животное мешало ему выпивать. Об этом в конце декабря сообщила прокуратура региона на своей странице в Instagram. Кот получил несовместимые с жизнью ожоги, поэтому ветеринарам пришлось его усыпить. Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными с применением садистских методов».