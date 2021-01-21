В КоАП внесут наказание за жестокое обращение с животными

Наказание за жестокое обращение с животными намерены внести в КоАП. В частности, речь идет о нескольких новых составах преступления, которые не прописаны в Уголовном кодексе.

Документ предлагает появление в России административного наказания за шесть новых составов преступления, сообщила газета «Известия». В их числе жестокое обращение с животными, несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях, а также к содержанию.

Законопроект с поправками, о которых идет речь, уже внесен Минюстом в правительство. В марте он может поступить в Госдуму.

Инициативу поддерживают в профильном комитете парламента по экологии, а также во фракциях. Это, как считают депутаты, позволит наказать тех граждан, кто на сегодняшний день уходит от уголовной ответственности, поскольку она подразумевает только причинение тяжкого вреда животным.

Пьяный мужчина в Татарстане бросил в горящую печь кота — животное мешало ему выпивать. Об этом в конце декабря сообщила прокуратура региона на своей странице в Instagram. Кот получил несовместимые с жизнью ожоги, поэтому ветеринарам пришлось его усыпить. Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными с применением садистских методов».