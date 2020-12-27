В Татарстане мужчина сжег мешавшего ему выпивать кота. Делом занялась прокуратура

Пьяный мужчина в Татарстане бросил в горящую печь кота — животное мешало ему выпивать. Об этом сообщила прокуратура региона на своей странице в Instagram. Кот получил несовместимые с жизнью ожоги, поэтому ветеринарам пришлось усыпить животное.

«В Татарстане пьяный работник пилорамы бросил в горящую печь кота, потому что тот мешал ему пить», — говорится в сообщении.

Источник фото: tatarstanproc / Instagram

В результате у кота обуглились все конечности, врачам пришлось усыпить животное.

Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными с применением садистских методов». Мужчине грозит наказание сроком до пяти лет тюрьмы.

Полицейские завели дело против двух жителей Якутии, которые издевались над лисой, по статье «Жестокое обращение с животными». Им грозит три года лишения свободы. До этого в Сети разошлось видео, на котором мужчина пинает и душит лису. Пользователи отметили, что перед этим животное переехали трактором.