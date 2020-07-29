В Калининградском зоопарке массово погибли птицы

В Калининградском городском зоопарке массово погибли птицы. Всего зоосад по непонятной причине лишился 18 особей.

«Прошлой ночью охрана вывела с территории зоопарка двух собак средних размеров. По непонятным пока причинам пала часть птиц на малых прудах, там, где сидят утиные и гусеобразные», — сообщили представители пресс-службы зоопарка. Их слова приводит издание «Клопс».

В водоемах, где случился инцидент, спустили воду. Для обеспечения безопасности оставшихся птиц перевели в другие пруды.

Ранее в Калининградском зоопарке из-за реакции на лекарства погибли три тюленя и пожилой медведь-барибал. До этого всем животным дали препараты для дегельминтизации. Представители зоопарка утверждают, что звери получали такое лекарство и раньше, однако все оставались живы.

Эксперты заявили, что гибель может быть связана с тем, что препарат подходит домашним животным, но не диким. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту гибели животных.

В Хабаровском крае задержали мужчину, которого подозревают в убийстве и продаже амурского тигра. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.